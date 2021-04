Mourinho, despedido del Tottenham: versiones de su separación del club

CIUDAD DE MÉXICO, (El Universal).- El entrenador portugués, José Mourinho, fue destituido de su cargo como técnico del Tottenham.

Así lo dio a conocer el club a través de un comunicado en redes sociales.

The Club can today announce that Jose Mourinho and his coaching staff Joao Sacramento, Nuno Santos, Carlos Lalin and Giovanni Cerra have been relieved of their duties.#THFC ⚪️ #COYS