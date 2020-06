Con pocos invitados

Muchas dudas en la naciente Liga de Expansión MX

Confirmado está. Para la junta de hoy, la Asamblea de la Liga de Expansión, la invitación le llegó solo a los 12 equipos del extinto Ascenso MX, los demás, los que vendrán de la Liga Premier y las filiales, ni avisados están.

“Sabemos que habrá junta por los medios, pero a nosotros nadie nos ha invitado, y creo que no lo harán”, dijo un directivo de los equipos que vienen de la Liga Premier de ascenso.

Hasta el momento, saben que están en el torneo de Expansión, “porque nos llegaron unos recomendaciones que hay que cumplir, casi todas de tipo administrativo, tener nuestras finanzas en orden, que todo lo fiscal esté bien llevado, de lo demás, suponemos que será como lo hemos manejado hasta ahora, con estadios que cumplan las directrices, con campos de entrenamiento, casa club, todo lo que se nos ha pedido para tener derecho de estar en lo que era el Ascenso, pero más allá, no se sabe”.

También se desconoce a qué se debe esta discriminación: “Como lo he dicho, solo recibimos una circular donde están las obligaciones que debemos cumplir, hasta lo que tenemos que pagar de inscripción, pero fuera de eso, no sabemos si las reglas cambiaron, si se va a jugar con la mayoría de jugadores Sub-23, que para nosotros no sería problema, porque jugamos con jóvenes; tampoco sabemos lo de los ocho mayores, sabemos, por la prensa, que tres de estos serían extranjeros”.

Hasta ayer para la Liga de Expansión hay tres equipos que se supone están puestos: Alteños, Coyotes de Tlaxcala y Atlético Reynosa, que ya cumplieron con todos los requisitos que exige la Liga.

Sólo falta que digan “cuándo y dónde comenzamos, porque hoy no sabemos nada, ni a la junta inicial, estamos invitados”, finalizó el directivo.

12 equipos de la extinta Liga de Ascenso confirmaron su lugar en la Expansión