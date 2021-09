Muere aficionado tras el partido de América-Philadelphia

Noche trágica la que está viviendo la familia de un aficionado del club azulcrema que fue reportado como asesinado.

MÉXICO.— Un pelea protagonizada por seguidores del América en un restaurante de Filaldelfia dejó a un aficionado muerto y otras dos personas heridas.

Las Águilas eliminaron al Philadelphia Union de la Liga de Campeones de la Concacaf, el partido se disputó en el PPL Park y tras el encuentro una conversación que llegó a los golpes en el restaurante Pat's King of Steaks terminó con la vida de un joven de 28 años de edad.

También podría interesarte: Henry marca y el América va a la final de la “Conca”

La policía local reportó que durante la madrugada del jueves cuatro hombres que portaban la playera del América golpearon a otros tres hombres, quienes también habían acudido al juego.

La pelea no sólo fue a puñetazos, también con la tapa de un bote de basura de metal que provocó la muerte de Isidro 'N', quien fue encontrado en la calle con un traumatismo en la cabeza.

Un amigo y su padre son los dos lesionados, que fueron trasladados al Hospital de la Universidad Thomas Jefferson, informó la policía, que llegó al lugar de los hechos por la llamada del gerente del lugar.

Phone video shows one of attackers at Pat’s Steaks beating father of the man killed with a trash can lid while his son,after severe beating is lying on sidewalk nearby blurred in foreground nearby. The father,64, was beaten unconscious, bleeding badly from his head @FOX29philly pic.twitter.com/BpoGhMtk3K