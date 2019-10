Muere boxeador cuatro días después de ser noqueado

MÉXICO.— El boxeador Patrick Day falleció la tarde de este miércoles a los 27 años de edad debido a una lesión cerebral traumática que sufrió en su pelea del sábado 12 de octubre en Chicago.

La empresa DiBella Entertainment comunicó que Day estuvo rodeado por su familia, amigos más cercanos y miembros de su equipo de boxeo, incluido su mentor, amigo y entrenador Joe Higgins.

