David Patten Jr., ex wide receiver de la NFL y un tres veces campeón de Super Bowl que atrapó el primer pase de touchdown de Tom Brady en postemporada para ayudar a los Patriots a conquistar su primer título; murió en un accidente en motocicleta. Tenía 47 años.

El forense del condado Richland, Naida Rutherford, informó en un comunicado que Patten falleció en un choque el jueves por la noche en las afueras de Columbia, Carolina del Sur. De acuerdo con la Patrulla de Caminos de Carolina del Sur, el accidente involucró a otros dos vehículos.

Patten jugó 12 temporadas en la NFL después de firmar como agente libre sin restricciones con los Giants de Nueva York en 1997. Pasó tres temporada en Nueva York y también jugó para Cleveland, Washington y Nueva Orleans.

Pero vivió su mejor momento como miembro de los Patriots, realizando dos atrapadas icónicas para ayudar a Nueva Inglaterra a ganar su primer Super Bowl en la temporada 2001. Se quedó con un pase de 11 yardas para touchdown de Drew Bledsoe en la victoria de los Patriots por 24-17 sobre Pittsburgh en el juego por el campeonato de la Conferencia Americana.

