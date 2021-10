Muere Javier Sahagún, excomentarista de Televisa Deportes

Javier Sahagún, excomentarista de Televisa Deportes y quien destacara con sus narraciones en las luchas de la WWE falleció este miércoles sin que se revelara aún mayores detalles.

En días pasados se había dado a conocer que Sahagún había sido hospitalizado por problemas de salud y que sus excompañeros de TUDN solicitaban el apoyo de la gente para buscar donadores de sangre.

Javier Sahagún destacó en las transmisiones de Televisa Deportes por sus reportajes de color en muchas previas de eventos deportivos, así como por las transmisiones de la WWE en la televisión abierta junto con Jorge Pietrasanta.

Entre sus trabajos más reconocidos está el dar voz al programa de "Escándalos Deportivos".

Javier Sahagún era uno de las personas que habían sobrevivido al cáncer, según dio a conocer en marzo de 2020 cuando publicó un vídeo en sus cuenta de twitter confirmando el hecho

Hoy me convertí en sobreviviente del cáncer. Terminé las radioterapias y empiezo una nueva vida. Soy un afortunado y no me queda más que disfrutar lo que viene, con todo y los grandes retos que pueda ofrecer.

Gracias a todos los que preguntaron y a todos los que me ayudaron. pic.twitter.com/pgSeB964J0