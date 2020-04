La madre del Pep Guardiola, entrenador del Mancgester City, falleció este lunes víctima del Covid-19 según confirmó el clun inglés.

Dolors Sala Sarrió, tenía 82 años de edad y contrajo el coronavirus hace unos días. En su cuenta de twitter el City ha expresado sus condolencias a su máximo responsable deportivo: «Queremos manifestar nuestro más sentido pésame a la familia Guardiola en un momento tan doloroso».

The Manchester City family are devastated to report the death today of Pep’s mother Dolors Sala Carrió in Manresa, Barcelona after contracting Corona Virus. She was 82-years-old .