Muere por disparo accidental jugador de Fútbol Americano

TEXAS.— Ty Jordan, corredor de la Universidad de Utah y de 19 años de edad, murió por un supuesto disparo accidental.

El departamento de policía de Denton, Texas, respondió a una llamada por un tiroteo por la noche del viernes 25 de diciembre. Los elementos que atendieron el incidente descubrieron a una víctima de bala que había recibido un disparo.

Después de que se aplicaron las medidas para salvarle la vida, la víctima fue trasladada a un hospital local, ahí fue declarado muerto, reportó ESPN.

Rest In Peace, #22. Forever in our hearts.



We love you, Ty. pic.twitter.com/ZaXjWKg4Nc