Muere practicando para romper récord mundial de motociclismo (vídeo)

El motociclismo se encuentra de luto luego de que se informará de la muerte de Alex Harvill quien perdió lavida mientras practicaba para batir un récord.

WASHINGTON.— Una trágica noticia a conmocionado al mundo del motociclismo, pues se dio a conocer que el motociclista Alex Harvill murió a los 28 años mientras intentaba superar el récord de salto de altura (107 metros) en el marco de su participación en el evento llamado Moses Lake Airshow.

Las graves lesiones que sufrió cuando practicaba para establecer un nuevo récord mundial en motocicleta hicieron que el joven temerario perdiera la vida.

Harvill, quien habitualmente participaba en pruebas de Supercross, se preparaba para su participación en "Moses Lake Airshow" que se celebraba esta semana en el Grant County International Airport de Moses Lake, en el estado de Washington.

El motociclista, poseedor de varios récords en salto de altura en moto, se encontraba practicando para superar la marca establecida por Robbie Maddison (que en 2008 logró saltar 107 metros en rampa) cuando, ante la mirada de varios asistentes, sufrió un aparatoso accidente que terminaría con su vida.

En un vídeo, se aprecia que la moto de Harvill se quedó atorada en la zona de recepción, lo que provocó que el piloto saliera proyectado y sufriera de un fortísimo golpe en el tórax con el manillar.

Motorcycle stuntman/daredevil Alex Harvill dies in crash at Moses Lake Airshow during world-record attempt pic.twitter.com/7RESqqQiCA