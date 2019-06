Muere un jugador de Brasil en un accidente de motos

Sao Paulo.— El futbolista brasileño Thalles Lima de Conceição Penha, de 24 años, murió este sábado en un accidente entre dos motocicletas en la región metropolitana de Río de Janeiro, que dejó además otro fallecido y tres heridos, informaron fuentes oficiales.

Ainda chocados com a notícia do acidente, lamentamos profundamente o falecimento do atacante Thales Lima de Conceição Penha.

Desejamos muita força aos familiares e amigos neste momento difícil. pic.twitter.com/EBzBYFabNF