Mueren nueve futbolistas en accidente automovilístico

SIERRA LEONA.— Nueve jugadores y el técnico del club Makarie FC fallecieron al estrellarse el autobús que los llevaba de regreso a su ciudad, después de haber jugado en un festival de una localidad cercana.

Nine young footballers have died in a road accident just outside Makeni , northern Sierra Leone. They were returning home last night from Karena where they had taken part in a local football gala . All our thoughts are with Makarie FC.😭😭 pic.twitter.com/qzJ45f0JIe

El accidente en Sierra Leona, al oeste de África, provocó que en minutos la Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA) expresara su consternación por la tragedia por medio de un comunicado.

"La FIFA está consternada y entristecida por la trágica muerte de nueve jóvenes futbolistas y el entrenador de la comunidad del Makarie FC, tras un accidente de tráfico en Sierra Leona. La FIFA y el presidente de la FIFA expresan sus condolencias a sus familias y seres queridos en este momento difícil", se lee en su tuit en el que confirman lo sicedido.

FIFA is shocked and saddened by the tragic death of nine young footballers and the community coach of Makarie FC, following a road accident in Sierra Leone. FIFA and the FIFA President express their condolences to their families and loved ones at this difficult time.