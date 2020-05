Muerte de exluchador de WWE

LOS ÁNGELES.— Una de las exestrellas de la WWE, Shad Gaspard, quien el pasado martes fue reportado como desaparecido después de ser arrastrado por una corriente mientras nadaba con su hijo en una playa, fue encontrado muerto.

La confirmación se dio las primeras horas de este miércoles por las autoridades de Los Ángeles.

#BreakingNews Investigators say a body, matching the description of the missing father, former WWE wrestling star Shad Gaspard, has washed ashore in Venice. He was swept away by a rip current while swimming with his 10 yr old son. Son was rescued by lifeguards. @NBCLA pic.twitter.com/JR2MpZzHah — Daniella Guzman (@DaniellaNBCLA) May 20, 2020

Formó un dúo fantástico

La policía localizó el cuerpo de Shad en una zona cerca de donde fue visto por última vez. El luchador tenía 39 años de edad.

En su paso por la World Wrestling Entertainment hizo equipo con JTG para formar Cryme Time. El dúo favorito de los fanáticos se unió memorablemente a John Cena durante su rivalidad de 2008 con JBL, y compitió por los títulos de equipo de la WWE Tag en SummerSlam 2009.

WWE is saddened to learn that former WWE Superstar Shad Gaspard has passed away at the age of 39. https://t.co/ngyuRpkjps — WWE (@WWE) May 20, 2020

Shad y JTG se enfrentarían después de una caída en 2010. Antes de entrar al wrestling, Gaspard jugó baloncesto en Georgia Perimeter College.

También fue un ex guardaespaldas de P.Diddy, Britney Spears y Mike Tyson.

En 2016, rompió un robo a mano armada en Coral Springs, Florida, inmovilizando al sospechoso hasta que llegó la policía.

En su faceta de escritor

Gaspard también era un individuo multitalentoso, creando su propia novela gráfica y actuando en varios programas de televisión y películas, incluyendo "Brothers" y "Think Like a Man Too".

RIP Shad Gaspard, he died saving his son.



A true hero, thanks for the memories. pic.twitter.com/Wxxg9ycgmj — 𝔽𝕚𝕖𝕟𝕕𝕚𝕟𝕘 𝔽𝕠𝕣 𝔽𝕠𝕝𝕝𝕠𝕨𝕖𝕣𝕤 ‼️ (@Fiend4Follows) May 20, 2020

