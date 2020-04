Multan a Kirsten Flipkens por cruzar frontera con Países Bajos en bicicleta

LA HAYA.— La tenista belga Kirsten Flipkens fue multada por cruzar la frontera con Países Bajos en bicicleta, un traslado que la policía de su país interpretó como no esencial.

La propia deportista explicó en su cuenta de Twitter que siguió una ruta aleatoria de 130 kilómetros que había marcado en su GPS y se dio cuenta de que estaba en Países Bajos después de cruzar la frontera.

“No hay carteles en esas pequeñas carreteras que atraviesan la frontera, a veces me puedo equivocar, ¿verdad? Una advertencia (de la policía) me habría parecido más lógica”, señaló.

Voor alle duidelijkheid, nee ik moest niet in Nederland zijn. En nee er stond nergens aangegeven op mijn fietsroute dat ik Nederland binnen was gereden. Ja ik was in fout. Maar wees redelijk en vooral consequent @federalepolitie @politielommel — Kirsten Flipkens (@FlipperKF) April 24, 2020

Recibió una costosa multa y un compañero solo un regaño

Cuando regresó, la policía belga la paró y no le dio la posibilidad de dar explicaciones, según el relato de la tenista. “Me trataron como si fuera una delincuente, no tuve la oportunidad de contarles que no había visto que estaba en Países Bajos”, indicó.

La multa ascendió a 250 euros, aunque a un conocido de Kirsten Flipkens le pasó exactamente lo mismo quince minutos después y sólo recibió una amonestación verbal, aseguró la deportista.

En 15min nadien komt er een andere fietser/kennis voorbij gereden die me herkende aan jullie combi en die stuurt me dat hij, aan dezelfde grensovergang maar dus 15min na mij een waarschuwing gekregen heeft? Begrijpen wie begrijpen kan. — Kirsten Flipkens (@FlipperKF) April 24, 2020

Países Bajos permite el deporte al aire libre siempre que se mantenga una distancia de seguridad de un metro y medio.

También podría interesarte: “Recuerden quedarse en casa”