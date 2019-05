Mundial Sub 20: México, al borde de la eliminación, tras goleada de Japón

POLONIA (Notimex).- La selección de Japón derrotó 3-0 a México, en el Mundial Sub 20. El juego del Grupo B se realizó este domingo en el Gdynia Stadium de esta ciudad polaca.



Los goles del encuentro fueron obra de Taisei Miyashiro, con doblete a los minutos 21 y 77, así como de Kyosuke Tagawa, al 52. Con este resultado, México continúa sin unidades, en el lugar cuatro del sector B, y Japón se ubica en la cima, con cuatro puntos.



Taisei Miyashiro abrió el marcador



México salió cauteloso en los primeros minutos del juego y Japón buscó irse al frente más rápido. Los trazos largos de los nipones fueron arma letal para la zaga nacional, que se vio desconcertada por la movilidad del rival.

El medio campo mexicano mostró cierto equilibrio en busca de tratar de armar mejor la acción ofensiva. Diego Lainez tuvo el trabajo para ese fin, pero no profundizó con acierto y al minuto 21, Japón anidó la meta de Carlos Higuera.



Miyashiro disparó para marcar el gol y de esta manera el conjunto asiático tomó confianza para seguir con los embates en busca del segundo gol. Al minuto 35, Tagawa remató dentro del área ante una mala marcación, pero ligeramente adelantado, y la anotación fue anulada por fuera de juego.



Japoneses rápidos

La representación de Diego Ramírez se afianzó en los botines de Lainez, quien a pesar de su habilidad no contó con el respaldo de la zona de arriba. Roberto de la Rosa sólo tuvo aproximaciones en busca de la igualada.



Un primer tiempo en donde la rapidez de los japoneses apocó a los mexicanos, que estuvieron faltos de conjunción; y para el complemento, el cuadro “azteca” salió casi con el mismo planteamiento para ir por el empate.



Kyosuke Tagawa anotó el segundo



Un crucigrama resultó el cuadro japonés que apretó la marca para dificultar el accionar mexicano. Las marcas por zona no fueron atendidas por el conjunto latinoamericano y eso propició no tener mejor avance.

Al minuto 52, luego de un segundo tiro de esquina, Kyosuke Tagawa superó su marcación y de cabeza anotó el segundo gol. México se descontroló y a pesar de tratar de generar peligro no pudo llegar con claridad a la meta rival.



Las acciones fueron de parte de los japoneses y al 77, Taisei Miyashiro marcó su segundo gol y con ello sepultó al cuadro americano; marcador adverso de 0-3 que se convirtió en una losa pesada con la cual los mexicanos ya no pudieron reaccionar. A México le faltó juego de conjunto para un bien parado cuadro de Japón.

Japón presionó hasta el final



A falta de tres minutos del final, la representación asiática jamás dejó de presionar a pesar de la ventaja, en tanto que los mexicanos sólo trataron de generar una última llegada.



La preventiva fue para Adrián Lozano y Misael Domínguez por México y por Japón para Mitsuki Saito.



México Vs. Japón, alineaciones:



México.- Carlos Higuera, Kevin Álvarez, Gilberto Sepúlveda, Efraín Orona, Naelson Cárdenas, José Macías, Diego Lainez, Roberto De La Rosa (Misael Domínguez, 46), Oswaldo León, Roberto Meraz (Tony Figueroa, 24), Adrián Lozano (Diego López, 73). DT: Diego Ramírez.



Japón.- Tomoya Wakahara, Yuki Kobayashi, Ayumu Seko, Yukinari Sugawara, Kanya Fujimoto (Hiroki Ito, 81), Koki Saito (Keito Nakamura, 76), Mitsuki Saito, Kyosuke Tagawa, Taisei Miyashiro (Taichi Hara, 87), Toichi Suzuki, Yamada Kota. DT: Masanaga Kageyama.