Muy amargo trago en casa

Los Potros apagan un encendido inicio de los Venados y les sacan el empate en el Olímpico

Los Venados FC salieron como un vendaval. Ilusionaron a sus seguidores y se veían también muy cargados de motivación, pero poco a poco se fueron desfondando.

Al cabo de 90 minutos, rescataron un empate con sabor amargo, 1-1 ante los Potros UAEM, porque siempre regalar puntos en casa no resulta afortunado para nadie en el fútbol.

Y casi se les va también la igualada. En la prórroga, Armando Navarrete se quedó en un solo a solo con el colombiano José Raúl Zúñiga y le ganó el balón. Muchos pensaron que era el 2-1 para los Potros.

Así se puede ver la lectura del partido de la fecha 2 del Apertura 2019: los Venados encendidos en el arranque, especialmente con el gol marcado por Paul Uscanga, firmando un gran centro de Alfonso Tamay. Y todo comenzó con una media vuelta fallida de Alan Murialdo.

Los Venados pudieron hacer el 2-0 en dos o tres ocasiones. Pero el portero Leonín Pineda fue un súper potro. Desvió dos metrallazos que iban a gol.

Igual Navarrete tuvo un par de acciones clave, en el momento en que faltaba mandarla a la red.

En el ínter, los Potros recargaron baterías y los Venados iban bajando de intensidad, aunque todavía tuvieron un par de acciones que se apagaron por las manos de Pineda.

Se vieron, sin embargo, muchas pérdidas de balón y, así lo reconoció en la rueda de prensa el técnico Sergio Orduña, con inoperancia en varias partes del campo.

El colombiano Zúñiga fue una pesadilla para la zaga con el fuelle, de ir de cancha a cancha. Y tanto insistir les valió el tanto del empate, a los 82, al rematar el capitán Rodrigo Bronzatti un centro por alto, sin defensa que le pudiera estorbar.

“Acabo de hablar con los jugadores. Estábamos haciendo bien las cosas, pero hoy, no, de plano, no salieron bien las cosas. No se puede jugar así”, destacó Orduña.

De los males, el menor fue haber salido con el empate en su debut en la Liga en casa. Y para los Potros, como reconoció su técnico José Robles, quedó la sensación de que pudieron meter tres o cuatro goles y ganar los cuatro puntos (uno adicional por triunfar de visitante), pero reconociendo la labor de su arquero Leonín Pineda.— Gaspar Silveira Malaver