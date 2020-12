”Nacho“ Ambriz, ya en casa

El entrenador del campeón León vence al Covid-19

Después de que fue internado en Navidad por un cuadro neumónico, derivado de padecer Covid-19, Ignacio Ambriz, director técnico del León, ha salido del hospital y ya se encuentra en su casa.

El entrenador del actual campeón del fútbol mexicano, permanece bajo estrictos cuidados médicos, aunque su recuperación va por el camino deseado.

Tan es así, que se le permitió regresar a su domicilio para seguir su tratamiento.

Durante los próximos días, “La Fiera” volverá a los entrenamientos de cara al torneo Guardianes 2021, en el que debutará frente a los Tigres el 9 de enero, pero lo hará sin Ambriz, a quien se le ha dado la indicación de no salir de su domicilio.

De hecho, podrá reintegrarse a las prácticas hasta que mejore totalmente y arroje negativo en una prueba PCR para detección de coronavirus.

Regresa a Tijuana

El ecuatoriano Fidel Martínez, delantero de Tijuana, aseguró ayer que regresó a este equipo para darle su segundo campeonato y con ello hacer historia.

“Cuando llegué a Tijuana en mi primera etapa fue algo hermoso, fuimos campeones; hoy vuelvo con muchas ganas de hacer historia y dar la segunda estrella a la institución y a la afición”, dijo el artillero.

Martínez formó parte de Tijuana en el campeonato del Apertura 2012, único que ha ganado el equipo en su historia en la Primera División mexicana.

Durante el 2019, el atacante sudamericano jugó en el Shanghái Shenhua chino y reconoció que una de las causas que hizo que se inclinara por volver a la Liga mexicana fue la competitividad que tiene.

“Me llamaron y no lo pensé, me dijeron que me querían acá de vuelta y es un sueño cumplido regresar a este equipo. Es un reto volver a un fútbol tan competitivo como el mexicano y estoy motivado para dar lo máximo”, aseguró.— EFE

