"Nacho” vibró en la final

Su “hermano” el “Chapo” Montes le cedió la cinta

Como un final de película, así terminó la carrera en el futbol profesional de Ignacio González tras levantar el título del Guardianes 2020 con el León.

Nacho, salió como capitán del cuadro esmeralda en la final de vuelta ante los Pumas, apareciendo como un golpe de suerte luego de la expulsión de su compañero, Steven Barreiro en la ida el jueves pasado.

Para el histórico de la Fiera, no le pasaba por la cabeza salir con el gafete en el estadio León, pero al que considera su hermano, Luis “Chapo” Montes, capitán del equipo todo el certamen, se lo pidió.

“Yo no quería ser capitán, pero Chapo (Montes) me lo pidió, eso sólo lo hace un hermano, el mejor jugador de la Liga”.

Por otro lado, agradeció a los que lo apoyaron durante su carrera y al club que le dio la oportunidad de ascender, consagrarse en primera división y con el que pudo obtener tres títulos, el último, el Guardianes 2020, lo que cerró “el mejor retiro que pudo tener”.

“Este equipo me ha dado todo, me dio un ascenso, me respaldó para consagrarme en primera división y obtener tres títulos, estoy orgulloso de pertenecer al León, es el mejor retiro que pude tener”, finalizó durante los festejos del campeón del fútbol mexicano.

Figura ignorada

Fernando Navarro gritó en el festejo. “Somos una familia, somos una familia”.

En este momento al lateral del León no le importaba nada más, sólo festejar el título. No le importaba ni siquiera ser ignorado en la Selección Nacional.

“Todo llega a su tiempo, Los tiempos del de allá arriba son perfectos, hoy no puedo estar más feliz porque estoy aquí, con mi equipo, con lo bien que la vida me ha tratado”. Navarro está muy agradecido con la institución: “Le debo mucho a este club y espero que juntos sigamos por muchos años. Pero esto no ha acabado, iremos a descansar un rato, y pensar en volver a competir y quedar campeones”.

Del otro lado estaba Emmanuel Gigliotti, el desconocido héroe del León.

Sin haber tenido un gran torneo, el “Puma” apareció en los momentos importantes y dos goles suyos, uno en la ida, y otro en el juego de vuelta, marcaron el camino hacia el título.

“No me quedo con ninguno de ellos, creo que el de último minuto del juego anterior (en Ciudad Universitaria), pero también este gol tempranero nos ayudó mucho”.

El paso del argentino en México no había sido relevante: “No había sucedido lo que yo quería cuando llegué a Toluca, cambiamos y llegamos a un equipo que juega realmente bien al fútbol”.