Nadador chino se burla y se muestra violento con sus rivales derrotados

MÉXICO.— El nadador chino Sun Yang sigue causando polémica por la forma en la que trata a sus rivales.

Sun, quien acababa de ganar el evento de estilo libre de 200 metros en el Campeonato Mundial de Deportes Acuáticos de 2019 en Corea del Sur, parecía molesto porque el nadador británico (y medallista de bronce) Duncan Scott se negó a estrechar su mano o posar para hacer fotos con él.

Que esto se tenga que ver en el mundo de la natación es lamentable. La educación y la humildad definen a los ganadores. Insultar en un podio al ganar no. Para mi este hombre no ha ganado nada, lo que ha perdido es mi respeto. #disappointed

"You lose" Sun Yang pic.twitter.com/idvllkrEMH