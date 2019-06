Nadal arrolla a Federer

El español avanza a su 12a. final de Roland Garros

Ya era demasiado intratable para Roger Federer —y honestamente para cualquiera con una raqueta de tenis— el tener que batallar contra la inquebrantable excelencia de Rafael Nadal en la arcilla roja del Abierto de Francia.

A ello se sumaron las ráfagas de viento, y Federer, tan genial contra todo el mundo, se transformó en un mero jugador bueno. Y ese nivel de bueno, inclusive bajo la etiqueta del suizo, no iba a alcanzarle ayer en París.

Nadal despachó sin mayores apuros a Federer en su primer enfrentamiento en Roland Garros desde 2011, imponiéndose 6-3, 6-4 y 6-2 ante su viejo rival en medio de ráfagas de viento que alcanzaron los 12 kilómetros por hora. El español alcanzó su final número 12 en el Grand Slam francés.

Nadal nunca ha perdido una final en el único “major” sobre tierra batida. Tampoco ha caído en semifinales.

“Son mucho años de experiencia, para mí es muy bonito”, dijo el mallorquín.

Esta fue la derrota más desigual sufrida por Federer en un Grand Slam tras apenas ganar solo cuatro juegos ante el mismo Nadal en el duelo por el título del Abierto de Francia de 2008.

“Te hace sentir incómodo con la manera cómo defiende y juega en arcilla”, dijo Federer, quien no había disputado el torneo desde 2015. “No hay nadie que remotamente se le acerca. No conozco a nadie con quien pueda buscar respuestas, entrenar con alguien que juegue parecido a él. Me puse a pensar sobre eso en pleno partido”.

Rafa nunca ha perdido contra Federer en París, mejorando su foja a 6-0. En el historial de la máxima rivalidad del tenis, Nadal domina 24-15. Federer había ganado sus últimos cinco encuentros, pero todos ellos en canchas duras.

Nadal español está ahora a una sola victoria de ganar su 12o. campeonato en Roland Garros, una hazaña que sería más que lo que cualquier hombre o mujer ha ganado en cualquiera de las certámenes de Grand Slam.

La lluvia salva a “Nole”

Luego, a medida que la tarde se iba haciendo más desapacible, comparecieron en la pista el serbio Novak Djokovic y Dominic Thiem para desafiar a Nadal, pero entonces se abrieron los cielos y, cuando el austríaco avanzaba decidido a anotarse el tercer set frente a un “Nole” amenazado, se aplazó el partido para hoy.

La decisión no gustó en el clan del austríaco, que dominaba 6-2, 3-6, 3-1 y servicio, mientras fue mejor recibida en el del serbio, quien tardó poco en marcharse del complejo parisino.

Djokovic tendrá tiempo para replantear un partido que jugó desdibujado, mientras la previsión es que la tarde hoy en París, cuando fue reprogramado el duelo, el clima sea más apacible.

El rival de Nadal habrá jugado tres días seguidos antes de la final, que está programada para mañana con la apostilla clásica de “si el tiempo no lo impide”, porque la previsión para ese día también augura lluvia.— AP, EFE