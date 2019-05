Nadal cae en su casa

Gana Tsitsipas, quien buscará el cetro en Madrid

Los tropiezos de Rafael Nadal en su superficie predilecta se repiten.

Nadal sucumbió ayer 6-4, 2-6 y 6-3 ante el griego Stefanos Tsitsipas en las semifinales del Abierto de Madrid. Fue la tercera eliminación seguida del español en semifinales, su peor inicio de una gira en arcilla desde 2015.

“No ha sido mi mejor noche y Tsitsipas ha sido mejor”, señaló Nadal.

“Me estoy quedando cerca, pero no estoy pudiendo ganar. Aceptarlo no es conformarse, pero como he hecho con las victorias, tomarlas con naturalidad, lo voy a hacer con las derrotas”.

Ahora Tsitsipas, de 20 años, irá por su tercer título del año cuando se enfrente hoy contra el número uno mundial Novak Djokovic, quien venció 7-6 (2) y 7-6 (4) al austríaco Dominic Thiem y podrá empatar a Nadal por la mayor cantidad de títulos en torneos de la serie Masters 1000, con 33.

En la final femenina, la holandesa Kiki Bertens doblegó 6-4 y 6-4 a la rumana Simona Halep, dos veces campeona en Madrid.