Nadal responde a críticas

El tenista español, “decepcionado” de su natal Manacor

El español Rafael Nadal, tenista número uno del mundo, envió ayer una carta abierta a los medios de Manacor, su ciudad natal, para expresar su “sentimiento de dolor y decepción” ante las críticas recibidas por la puesta en marcha de la academia y el centro educativo que llevan su nombre en el municipio de Manacor.

“Como a cualquier persona, me duele recibir ataques injustificados y difamatorios que lo único que pretenden es manchar mi nombre”, señaló Nadal.

“Podría extenderme con más situaciones que me he callado durante mucho tiempo, pero no me gusta entrar en determinadas polémicas. Solo quería expresar mi sentimiento de dolor y decepción”, añadió.

El tenista balear ha recibido críticas por su academia y también por un supuesto trato de favor recibido en el amarre de su embarcación en el Club Náutico de Porto Cristo, que niega.

“Aunque a nivel personal, lo que más me ha dolido es que el alcalde de Manacor (Miquel Oliver, de Mès-Esquerra) me haya acusado de ‘vivir al margen del municipio’, añadiendo que la manacorinidad se practica, no se verbaliza”, señaló.

“Quizá haya personas a las que no les gusta la manera con la que he llevado el nombre de Manacor por todo el mundo, pero creo que no cabe ninguna duda de que me he esforzado por hacerlo de la mejor manera posible. Siempre he estado para lo que Manacor necesite de mí”, agregó el ganador de 19 torneos de Grand Slam.

Afirmó que “Manacor y Porto Cristo lo son todo para mí: aquí entreno, tengo a mi familia, a mis amigos y es donde hago mi día a día”.

En la carta abierta a los medios de Manacor, Nadal aseguró que la academia podría haberse llevado a cabo en varios lugares del mundo “en los que nos ofrecieron importantes beneficios y muchas facilidades. Pero siempre tuve claro que, aunque me supusiera un elevado coste económico, quería hacerla en mi casa, en Manacor”.

Nadal también respondió a la acusación de ser un privilegiado: “Siempre he estado agradecido”.— EFE

