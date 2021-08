Nadal se baja del “US Open”

Una lesión del de Manacor causa la tercera ausencia clave para Flushing Meadows

Rafael Nadal informó que no competirá en el “US Open” de este año debido a una lesión de pie que le obligará a perderse el resto de la temporada. Con ello, se sumó a Roger Federer y Dominic Thiem en la lista de estrellas ausentes en Flushing Meadows.

Nadal anunció su decisión a través de un vídeo y un comunicado en las redes sociales en que dijo que la lesión crónica de pie izquierdo le impedirá acudir al último torneo “major” del año.

“Quería comunicarles que desgraciadamente tengo que poner fin a la temporada 2021”, escribió vía Twitterayer viernes. “Sinceramente llevo un año sufriendo mucho más de lo que debería con mi pie y necesito tomarme un tiempo”.

Federer, quien requiere una cirugía de rodilla, indicó el pasado fin de semana que no jugará en Nueva York este año. Entre los ausentes en Flushing Meadows se encuentra también el campeón defensor Thiem, quien anunció esta semana que ponía fin a su temporada después de sufrir una lesión de la muñeca derecha en junio pasado.

Nadal y Federer comparten el récord en la rama masculina de 20 títulos en singles de Grand Slam con Novak Djokovic, quien tratará de no solo de ubicarse por encima de sus rivales sino completar un año natural de Grand Slam en el “US Open”.

Djokovic ganó el Abierto de Australia en febrero, el Abierto de Francia en junio y Wimbledon en julio.

Nadal y Federer tampoco estuvieron en el “Open” del año pasado (Nadal por la pandemia de coronavirus; Federer por dos cirugías de rodilla derecha en 2020).

“Es un año que me he perdido cosas que me importan mucho, como Wimbledon, como son las Olimpíadas, como va a ser ahora el abierto de Estados Unidos, como muchos otros eventos que son también importantes para mí”, agregó el español. “En vista de que durante este último año no he tenido la capacidad de poder entrenar y prepararme y competir de la manera que realmente me gusta hacerlo al final llego a la conclusión que lo que necesito es un tiempo para recuperarme”.

Nadal subrayó que se trata de “una lesión que tengo desde el año 2005 y que no me ha impedido poder desarrollar mi carrera deportiva durante todos estos años”.

La última vez que Nadal compitió en el “Us Open”, en 2019, obtuvo uno de los cuatro trofeos que ha alzado en Nueva York.

El sorteo para el “Open” será la próxima semana y los partidos de la competencia principal se inician el 30 de agosto.