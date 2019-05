Nadal se impone en tres sets

El español avanza a tercera ronda de Roland Garros

En busca de su título número 12 en el Abierto de Francia, el español Rafael Nadal se impuso ayer 6-1, 6-2, 6-4 al alemán Yannick Maden, para avanzar a la tercera ronda.

Nadal perdió solo seis games en la primera ronda contra Yannick Hanfmann. Estuvo a punto de mejorar esa actuación ayer , pero perdió concentración en el tercer set y Maden le rompió el servicio dos veces.

En la próxima ronda, Nadal se enfrentará con el estadounidense David Goffin.

Rafael Nadal restó importancia a las errores que cometió en el tercer set.

“No me cabreo por estas cosas porque uno pierde tiempo cabreándose, los puntos que pierdes por jugar mal ya los has perdido, no pierdas más por cabrearte”, afirmó tras su victoria.

En la tercera manga, el germano, 114 del mundo, de 29 años, que nunca había ganado un partido en Grand Slam, arrebató dos veces el saque del español, aunque éste enseguida reaccionó y lo recuperó en el siguiente juego en cada caso.

“Cometí unos cuantos errores, pero con esa ventaja puede ocurrir. A partir de ahora no puede ocurrir. Me rompió el servicio y lo pude recuperar de manera contundente. Forma parte de los partidos a cinco sets, que son más largos y cuando vas ganando de manera cómoda cuesta mantener la concentración”, indicó.

En tanto, el suizo Roger Federer avanzó a la siguiente ronda con una fácil victoria de 6-4, 6-3, 6-4 sobre el alemán Oscar Otte.

Federer salvó los cuatro break points que enfrentó y necesitó poco más de hora y media para avanzar.

Federer juega en Roland Garros por primera vez desde el 2015. El estelar tenista completó un Grand Slam al ganar el torneo en arcilla en el 2009.