Nahuel Guzmán aún recuerda el desplante de Manuel Neuer

La herida que dejó en Mundial de Clubes a Tigres parece seguir abierta, especialmente para Nahuel Guzmán, quien recientemente dio a conocer el desplante que le hizo Manuel Neuer, arquero de Bayern Múnich.

El portero argentino cuenta que tras el juego, el equipo mandó a intercambiar las camisetas con su rival, sin embargo no recibió una respuesta esperada por parte de su par alemán:

“En los vestuarios mandamos a cambiar muchas camisetas… y mi buzo (uniforme) volvió. Me dijo que no. Mandó a decir que no cambiaba sus buzos, no sé. Dejé de seguirlo en Instagram. Pero bueno, no me pierdo nada. No tengo nada que envidiarle a Neuer”, contó Guzmán a La Nación, en declaraciones citadas por Once Diario.