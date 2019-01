Naomi Osaka hace historia

Ningún asiático, hombre o mujer, había sido no. 1

Naomi Osaka, campeona del Abierto de Australia, se convirtió en el primer tenista de Asia, hombre o mujer, en colocarse en la cima del ránking mundial, y la mujer más joven en debutar como número uno en nueve años.

“Siento como si literalmente aún estuviera aprendiendo”, declaró la japonesa de 21 años. “Todo se ajusta de distinta manera al ser la número uno (del mundo)”.

La racha de 48 semanas de Simona Halep al frente de la lista de la WTA llegó a su fin ayer, cuando la rumana cayó al tercer puesto luego de su derrota frente a Serena Williams en la cuarta ronda del Abierto de Australia, un año después de haber llegado a la final en Melbourne Park.

“La meta principal es simplemente jugar cada partido lo mejor que pueda, ganar cada partido que tenga, por lo que el ránking en realidad no importa”, sostuvo Simona, de 27 años. La nativa de Constanza, Rumania, señaló que la clasificación a finales de año es “más importante que la actual, por lo que no me estreso por esto”.

El segundo título consecutivo de Naomi de un torneo “major”, luego de conquistar el U.S. Open el año pasado —superando con facilidad en la final a Serena—, le ayudó a subir tres peldaños.

Nacida en Osaka, Japón, de madre nipona y padre haitiano, es la mujer más joven en ubicarse entre las 10 mejores del orbe desde 2010, cuando la danesa Caroline Wozniacki lo hizo a sus 20 años de edad.

La subcampeona en Melbourne Park, la checa Petra Kvitova, ascendió del sexto al segundo puesto. La estadounidense Sloane Stephens se encuentra en la cuarta posición, seguida por otra checa, Karolina Pliskova, quien dio el salto del octavo al quinto lugar.

Serena, quien no participó en el Abierto de Australia en 2018 tras dar a luz a su hija, llegó a los cuartos de final en esta edición y ahora es la 11a. de la clasificación WTA.

El serbio Novak Djokovic se afianzó en la cima de la clasificación ATP, en tanto que el español Rafael Nadal se mantiene segundo.

Sin embargo, la eliminación en cuarta ronda le costó al suizo Roger Federer, quien descendió del tercer peldaño al sexto. El jugador que venció a Federer, el griego de 20 años Stefanos Tsitsipas, escaló al puesto 12o., el más alto en su joven carrera.— AP