Naomi pierde en Dubái

Primer revés de la nipona tras dejar a su entrenador

Naomi Osaka perdió su primer partido desde que ascendió al número 1 del tenis, que también fue el primero desde que la japonesa se separó de su entrenador.

La campeona de las últimas dos citas de Grand Slam tuvo problemas con su saque y fue derrotada 6-3 y 6-3 por la francesa Kristina Mladenovic en poco más de una hora del Campeonato de Dubái.

Posteriormente, mientras hablaba con los periodistas sobre la dificultad de lidiar con su nuevo lugar en la cima del ranking de la WTA, Naomi se secó las lágrimas.

“No creo que entienda necesariamente en qué posición estoy, en cierto modo. Porque el año pasado, ni siquiera me acerqué a este ranking. La gente no me prestaba atención, y eso es algo con lo que me siento cómoda”, expicó. “Realmente no me gusta la atención“, dijo. “Ha sido un poco difícil“, agregó.

La semana pasada, Naomi anunció en Twitter que ya no trabajaría con el entrenador Sascha Bajin, que empezó a dirigirla antes de la temporada pasada y la ayudó a ganar el Abierto de Estados Unidos en septiembre.

Naomi no ofreció en ese momento ninguna explicación sobre la ruptura, pero se dirigió a los medios de comunicación antes del torneo de Dubái, diciendo: “Todo el mundo cree que fue un asunto relacionado con el dinero, pero no lo fue… Creo que mi razón es que yo no pondré el éxito por encima de mi felicidad”.

En otros resultados, Petra Kvitova — segunda cabeza de serie y que perdió ante Naomi Osaka en la final del Abierto de Australia el mes pasado — derrotó a Katerina Siniakova por 6-7 (3), 6-4 y 6-4; Simona Halep doblegó a Eugenie Bouchard, 7-6 (5) y 6-4; mientras que Karolina Pliskova (4ta) superó a Dominika Cibulkova 6-2, 3-6 y 6-3.— AP