Eva Longoria, Jennifer Garner y Jessica Chastain son algunas de los otras mujeres fundadoras

LOS ÁNGELES.— La liga de fútbol femenino profesional de Estados Unidos (NWSL) dio a conocer que tendrá una nueva franquicia a partir de 2022. Con residencia en el estado de California, Angel City será la número once, tras sumarse Racing Louisville en 2021.

Ha llegado el momento de cambiar las expectativas dentro y fuera del campo de fútbol.



Este es el lugar. El tiempo es ahora. Bienvenidos al comienzo. #WeAreAngelCity pic.twitter.com/gaD7PcLyQP — We Are Angel City (@weareangelcity) July 21, 2020

No obstante, la particularidad de esta franquicia con sede en Los Ángeles, son los nombres que integran el poderoso grupo inversor. En su totalidad está formado por mujeres influyentes de diferentes áreas, como los espectáculo, el deporte y hasta la tecnología.

La actriz Natalie Portman ha sido de las fundadoras más destacadas sin embargo en esta franquicia están figuras como Serena Williams, Eva Longoria, America Ferrera, Jennifer Garner, entre otras mujeres relevantes.

Women 👏 supporting 👏 women. So excited to stand alongside my sisters in bringing a new generation of women’s soccer to Los Angeles @weareangelcity @USWNT pic.twitter.com/IdrDV58QGS — Jessica Chastain (@jes_chastain) July 21, 2020

Cabe destacar que la idea surgió tras una petición de aficionadas que pedían el nacimiento de un equipo femenino en Los Ángeles.

Mia Hamm se encargó de confirmar la noticia

La exestrella de la selección nacional femenina de Estados Unidos Mia Hamm por medio de su cuenta de Twitter, publicó una imagen en la que aparece la fecha de dicho anuncio.- Con información de AS y Latinus.

#NWSL is coming to the City of Angels 🤩



Expansion group hails from Hollywood, technology, venture, media and sports sector, including fourteen former @USWNT players: https://t.co/iRVQdNRQw2 pic.twitter.com/Wza7AjLTLD — NWSL (@NWSL) July 21, 2020