El cierre de los Lakers de Los Ángeles, difícil por las bajas

LeBron entrena aunque seguirá sin ver actividad

Mientras los Lakers de Los Ángeles apuntan hacia sus dos últimos juegos de la temporada regular este fin de semana, el entrenador Frank Vogel admitió que no sabe “si será posible”, cuando se le preguntó si tendría su plantilla completa en la cancha.

LeBron James, fuera de acción los últimos seis juegos mientras continúa recuperándose de un esguince de tobillo, practicó ayer antes del vuelo de los Lakers a Indianápolis, pero Vogel dijo que James figura como cuestionable para el juego de esta noche contra los Pacers.

“Queremos ver cómo se siente en respuesta al trabajo de hoy, como siempre”, dijo Vogel, “pero existe la posibilidad de que juegue si las cosas van bien”.

Dennis Schroder, fuera de los últimos siete juegos debido a los protocolos de salud y seguridad de la liga, fue autorizado para regresar y está disponible para jugar contra Indiana, pero no participó en la práctica grupal del viernes, optando por el trabajo individual.

“Mañana (hoy) tomaremos una decisión sobre si puede jugar”, dijo Vogel.

En una nota positiva, Anthony Davis figura como probable para el juego de los Pacers, según Vogel, aunque tampoco se unió al trabajo grupal. Davis se perdió la victoria de los Lakers por 124-122 sobre los Rockets de Houston el miércoles debido a tensión en la ingle.

“Me siento bien. Me siento genial”, dijo Davis. “Pasé por algunas cosas durante la práctica, no todo, pero trabajé un poco. Me sentí bien, me sentí genial hoy”.

Los Ángeles, con una racha de tres victorias por primera vez desde mediados de marzo, es actualmente el séptimo sembrado de la Conferencia Oeste. Los Lakers pueden subir al sexto, en el peor de los casos.

“Cada vez que has tenido jugadores que han estado fuera por mucho tiempo y están regresando a jugar, siempre será un poco imperfecto”, dijo Vogel. “Así que cuantos más minutos consigamos a esos muchachos, mejor será para nosotros, en términos del periodo de reajuste. Entonces, si somos capaces de hacer eso, sería genial”.— espn