Gasol, muy motivado

No piensa en su futuro alejado de Toronto Raptors

El pívot de la selección española y los Toronto Raptors, Marc Gasol, se mostró esperanzado con la posibilidad de que vuelva a disputarse la NBA tras el parón por la pandemia del Covid-19.

“Parece que ya se habla de cómo y cuándo jugar. Eso me da energía. Un jugador necesita objetivos claros, y tener ganas de competir y saltar a la pista”, explicó.

Acerca de su regreso a los Memphis Grizzlies al final de su carrera en la NBA, el español señaló que “no me planteo el paso de terminar mi carrera; al contrario, estoy contento con haber superado los problemas físicos que me hacían no tener continuidad”.

“Yo veía muy lejos la NBA, pero cuando ya no hay equipo en Girona (dejó en su día el Barcelona para fichar por el Akasvayu Girona) y Pau Gasol ya no estaba en Memphis, mis padres seguían ahí y era el momento de probar la experiencia. “Yo tenía ganas de competir contra grandes pívots como Shaquille, Yao Ming, Duncan. Ya conocía la ciudad, el equipo, y mis padres estaban ahí...”.

Tras aquella decisión llegó su consolidación en el baloncesto estadounidense y un momento memorable, el salto inicial del Partido de las Estrellas de 2015 que protagonizaron los dos hermanos Gasol.

“Yo, como jugador, siempre entro muy concentrado a la pista, con objetivos muy claros... En un ‘AllStar’ no funciona así; aparte tenía dolor de espalda, y era el primer partido que venía mi hija a verme. Entré relajado, pude sonreír, en el Madison Square Garden, Este contra Oeste, los dos hermanos en el salto inicial. Parecía de película”, finalizó recordando ese momento en el que por primera vez dos hermanos eran titulares en un Partido de las Estrellas de la NBA.