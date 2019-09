Necesidad cementera

Siboldi hará hoy su debut en el banquillo celeste

Cruz Azul buscará regresar a la senda del triunfo este viernes cuando se reanude el Torneo Apertura 2019 de la Liga MX y visite a Veracruz, el peor equipo del certamen y que busca su primera victoria luego de 34 juegos sin ganar.

El estadio Luis “Pirata” Fuente será el escenario donde ambos equipos se vean las caras, luego de una semana sin actividad por la fecha FIFA y de algunos días de escándalo y cambios que vivió la Máquina.

De común acuerdo, el técnico Pedro Caixinha dejó de ser técnico del cuadro celeste, Víctor Garcés y Alfredo Álvarez reaparecieron en la directiva del equipo y Ricardo Peláez dejó la dirección deportiva en días complicados para el club.

Y como parte de esos cambios llegó el uruguayo Robert Dante Siboldi para tomar las riendas del equipo, quien vivirá el mayor reto de su carrera en espera de terminar con la sequía de casi 22 años sin título del Cruz Azul.

Su primera prueba será este viernes en el puerto, donde llega como favorito para salir con el triunfo, pero no deberán confiarse ante un cuadro herido en su orgullo y que busca cortar una racha histórica en el fútbol mexicano —e internacional— de más partidos sin ganar.

Siboldi dejó en claro que todos los jugadores tendrán oportunidad de ganarse la titularidad, además de manifestar que él no inventa posiciones y que no pretende probar a jugadores en otra que no sea la suya.

Extrañará a Peláez

Siboldi dejó ver que le hubiera gustado trabajar junto a Ricardo Peláez, quien anunció, mediante un programa en vivo, su salida de la Dirección Deportiva del Cruz Azul.

“Por el director deportivo pienso que en breve se ocupará el puesto, lamento que Ricardo haya tenido que salir”, resaltó el nuevo estratega de la Máquina.

Por el resto de la directiva cementera, Siboldi fue mesurado, pero exhibió que hasta Robin Álvarez, hijo del presidente del club, Guillermo Álvarez, tiene poder.

“Esas cosas no las decido, no está a mi alcance, trabajamos directo con el Consejo directivo, (conformado por) Billy Álvarez, Alfredo (Álvarez, hermano del presidente) y Víctor Garcés, son los únicos con los que he convivido… A Garcés no lo volví a ver, pero sí tengo comunicación con Billy y Alfredo”, comentó.

Respecto a las exigencias de la institución, el timonel lanzó como obviedad el título, aunque la cúpula celeste no se lo haya mencionado.

“¿Crees que hace falta que me pidan el título? No hace falta que lo pidan, hace 22 años que el Cruz Azul no puede ganar una Liga”, señaló. “Pero sí me pidieron estar entre los primeros cuatro lugares y tener al equipo con mucha comunicación e integración”.

Garra felina

A la misma hora, pero en Tijuana, los Tigres de la UANL quieren tomar por asalto la parte alta de la tabla al enfrentarse a los Xolos.

Los felinos marchan en el quinto puesto con 13 unidades, apenas cuatro menos que el líder Querétaro.

Por su parte, el Puebla tratará de volver a la senda del triunfo cuando reciba al Atlético San Luis.— EL UNIVERSAL Y NOTIMEX