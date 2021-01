Necesitan contundencia

Mucha llegada y poco tino, pecado de los Venados

El resumen del estreno de los Venados FC en el Guardianes 2021 no deja otra cosa que no sea pensar en que requieren urgentemente ser más contundentes.

Los astados perdieron 2-0 ante los Correcaminos la noche del martes en el Estadio “Marte R. Gómez” de Ciudad Victoria, en un duelo en que fueron los yucatecos los que pusieron el hombro en más de la mitad. Pero no pudieron sacudir las redes.

“Ellos tuvieron y generaron menos opciones, pero fueron contundentes. En el futbol la contundencia siempre paga y a Correcaminos le pagó bien”, destacó el director técnico Carlos Gutiérrez Barriga, tras el duelo correspondiente a la fecha 3 en el Guardianes 2021 de la Liga de Expansión.

Fue algo muy marcado para los Venados en la competencia anterior y se volvió a hacer presente ese fantasma en este torneo.

Además, mala fortuna que una entrada que parecía sin complicaciones en su área la marcaron como penal.

El entrenador hizo énfasis en ello, y en otro punto: “Alguna jugada dudosa en la marcación como la que generó el primer gol. La jugada que veo del penal, y la información que tengo, no me parece que sea para penalti, pero la marcaron indicó”.

Y, en otro punto, habló de que mientras los demás equipos estaban jugando por tercera fecha, ellos debutaban apenas.

“De algo no se habló fue que nuestro el equipo venía de una desventaja importante: no había debutado en el torneo. Tuvimos, tenemos aún, casos de Covid, entrenamos muy poco e incompletos”, señaló el timonel astado.

Pero resalta que lo que más se vio, y todos aceptan, es que el equipo mostró “personalidad, hizo buen trabajo, bastante bueno”.

Aunque los fichajes nuevos, especialmente los de arriba, no pudieron concretar, el entrenador tuvo sensaciones de “tristeza y frustración por el resultado, pero no me puedo guiar solo por el resultado, ni cuando gano ni cuando pierdo. Me tengo que dejar llevar por el desempeño del equipo y en ese punto el equipo me gustó”.

“Si sigue en esa línea, tendrá su premio muy pronto, este equipo estará compitiendo en los primeros planos si se juega como se jugó ante Correcaminos”, señaló.

Y fue reiterativo, en una charla con medios de comunicación tras el encuentro, que “dominamos, pero hay que meterla y esta vez el arco se nos cerró”.

No está satisfecho

El delantero Lizandro Echeverría, de las caras nuevas, igual se dijo triste por no ganar en el primer partido.

“Hicimos buen partido, lamentablemente no cayó el gol, pero bueno hay que seguir trabajando para conseguirlo”, afirmó.

Los Venados regresaron ayer del largo viaje a Ciudad Victoria para reanudar sus entrenamientos de cara al estreno en casa, el martes 2 de febrero, cuando reciban a los Cimarrones de Sonora, uno de los equipos poderosos del actual torneo de Expansión.— Gaspar Silveira