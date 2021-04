Negrín sube hoy para el primero

De la Rosa abre por Campeche en el Kukulcán

Los Leones de Yucatán tendrán varias pruebas hoy.

En el primer partido formal en el Parque Kukulcán desde que la pandemia paralizó todo en marzo de 2020, los melenudos jugarán en el que será su horario nuevo para 2021: el playball se cantará a las 19 horas. De martes a sábado, ese será el horario de Yucatán en el calendario regular 2021. Los domingos los encuentrs arrancarán a las 6 de la tarde.

El cubano Yoanner Negrín, as del pitcheo de las fieras en el último lustro, subirá a la loma para enfrentarse a los Piratas de Campeche, que enviarán al centro del diamante al dominicano Édgar de la Rosa.

Será, también, el primer encuentro de este tipo sin espectadores, dada las condiciones sanitarias que se viven. Y esto por ahora, pues para cuando arranque el calendario, los melenudos tendrían 30 por ciento de aforo en las butacas del Kukulcán, lo que están en espera de que sea anunciado oficialmente por el gobierno estatal.

El piloto Gerónimo Gil solo garantizó ayer que Negrín jugará. Durante una reunión con medios de comunicación ayer por la tarde, el oaxaqueño no quiso dar a conocer cuál será su primer line up, pese a varias preguntas de los reporteros. “Vamos a verlos, se usará un line up que nos permita precisamente eso, verlos, seguirlos. Mañana (por hoy) lo veremos antes de hablar con ellos y hacerles ver por qué van a jugar”.

El “Asere” trabajará dos episodios máximo, o dependiendo el número de pitcheos que realice.

A como se ha visto trabajar a los peloteros, no se esperan muchas sorpresas: Alex Liddi tercera base, Jorge Flores en el campo corto, Wálter Ibarra en segunda y Art Charles en la inicial. En los jardines, se espera que sean titulares Norberto Obeso (izquierdo), Jonathan Jones (central) y Yadir Drake (derecho), con Sebastián Valle de receptor y Luis Felipe Juárez como designado. El orden al bate puede ser la novedad, quizá. Pero dé por descontado: Jones, Obeso, Liddi, “Pepón”, Drake, Charles, Valle, Flores e Ibarra.

Otra “prueba” de los Leones la tendrán en la caseta de enfrente con un mánager debutante: Francisco Campos Machado, quien tendrá su primer partido como piloto de los bucaneros.

En la plática con los medios, los couches Carlos Sievers, de bateo, y Octavio Álvarez, de pitcheo, hablaron del trabajo en sus respectivos ramos. Sievers señaló particularmente que los melenudos serán un equipo “que batea mixto”.

Esto lo dijo a propósito de la nueva barda del Kukulcán, que será otra de las “pruebas”, pues no se ha dado ningún partido en el estadio desde que fue colocada.

“La barda —indicó— es un beneficio como bateadores, pero no nos enfocamos en eso. Este es un equipo que batea mixto, con dobles, jonrones, que toca la bola. En el entrenamiento ha habido bolas que se han ido y que el año pasado no se hubieran ido. Estamos més enfocados en la preparación. Ya saldrán los batazos”.

Y “Tavo” Álvarez indicó que en el cuerpo de pitcheo hay suficiente calidad entre la gran cantidad de lanzadores que aparecen en el róster. “Tienen mucha competencia, es muy dura, y se ve entre ellos. Eso es bueno porque están trabajando al cien. Por ahora, no están definidos quiénes serán los cinco abridores, y tenemos siete ocho entrenandor”.

Eso, comenta el exlanzador de Grandes Ligas, “es un mal para bien. Otros equipos carecen de pitcheo; nosotros tenemos suficiente”.

El partido de hoy no tendrá acceso al público. Será el primero de 17 que jugarán en la pretemporada, de los que 12 los disputarán en el Kukulcán.— Gaspar Silveira