Negrín: "tenemos vida, mis compañeros podrán ganar el séptimo"

TIJUANA, Baja California (Por Gaspar Silveira Malaver, enviado especial de Grupo Megamedia).- Luego de digerir la cena y, sobre todo el trago amargo de la derrota en el Juego 6 de la Serie del Rey, Yoanner Negrín externó su total confianza en que los Leones de Yucatán saldrán con la diestra en alto en la Serie del Rey.

"Mañana vamos a ganar. Esto es así. Es béisbol", dijo el estelar lanzador cubano, quien tras un gran inicio en el partido del martes 14 de septiembre fue sacudido por los Toros de Tijuana, que al ganar por paliza de 10-3 empataron la gran final de la Liga Mexicana y la mandaron a un séptimo y decisivo encuentro.

Yoanner Negrín confía en sus compañeros

"Mis compañeros podrán hacerlo, podemos ganar el séptimo. Tenemos vida. Es un juego que falta ", dijo el cubano, quien perdió por primera vez en la postemporada.

Caminando rumbo al elevador del hotel de la concentración de las fieras, el experimentado antillano indicó que "fue una mala entrada", al referirse al ataque de la cuarta.

El reportero preguntó si debía o no salir y el derecho respondió que "siempre después de una entrada así me dan una más y cambia todo. Esta vez no fue así".

Un jugador de los Toros de Tijuana anota de las 10 carreras con las que vencieron a los Leones de Yucatán, anoche martes 14 en la ciudad fronteriza.- Foto de la LMB

No respondieron los abridores leones

El piloto Luis David Matos, su vez, manifestó en la rueda de prensa virtual que, a diferencia de los primeros tres juegos, a partir del cuarto los abridores no han respondido y eso se ha reflejado la Serie del Rey.

El timonel melenudo externó su confianza en que los Leones podrán ganar el partido que falta para levantar la Copa Zaachila la noche de este miércoles 15 de septiembre.

También puedes ver: Habrá séptimo juego en la Serie del Rey: Tijuana apalea a los Leones