Neri Cardozo, un jugador especial que llegó a los Venados

El día que los Venados FC anunciaron a su contratación especial de cara a su debut en la Liga de Expansión muchos no la creyeron.

¿Neri Cardozo? ¿El que jugó con Boca, fue compañero de Lionel Messi en la Selección Sub-20 y ganó campeonatos con Monterrey?

Otros tuvieron opiniones encontradas. Desde el “ya está quemado”, del lado de los que se han convertido en antivenados especialmente y se ceban en cada comentario negativo, hasta el “puede ser el referente que Venados necesita”, de los que quieren ver fútbol profesional en Yucatán, aunque sea por televisión.

Neri Raúl Cardozo tiene mucho de todo eso, bueno, menos de que es un cartucho quemado.

Con 34 años de edad, el máximo jugador que ha dado la ciudad de Mendoza para el fútbol espera aportar mucho, sumar para la causa de un equipo que apostará con todo como si se tratara de competir por el ascenso a la máxima categoría.

Su vida ha sido como una película llena de triunfos, pero aún con muchos claquetazos por darse. Yucatán y sus Venados FC podrían ser una estación más en el largo recorrido.

Su perfil de jugador habla por sí solo: 19 títulos obtenidos a lo largo de una carrera profesional que comenzó cuando Carlos Bianchi le hizo debutar con Boca Júniors el 16 de febrero de 2004.

Es el único jugador en la historia de fútbol en el continente americano que ha ganado todas las competencias oficiales a nivel de clubes. Y por ello le apodan “Capitán América”.

¿A qué viene Neri Castillo de vuelta a México, especialmente para los Venados en un circuito en creación, la Liga de Expansión?

“Me faltaría ganar un campeonato en la liga mexicana (la de Expansión)”, afirma el sudamericano, en una charla con el Diario de Yucatán, realizada a las condiciones que él pudo concederla, con sus particularidades personales.

Vio la primera luz en Godoy Cruz, Mendoza, el 8 de agosto de 1986, poco después de que su país había ganado la Copa del Mundo en México, de la mano de Maradona.

Futbolísticamente, su nacimiento fue en el Club Social Deportivo y Mutual Olimpia de Santa Teresa, en el año 2003, y profesionalmente se estrenó el 16 de febrero de 2004 en Boca Juniors con Carlos Bianchi como director técnico.

En la red, aparecen decenas de informaciones sobre su vida deportiva.

Resumimos de varios apartados lo siguiente:

Tras la partida de Daniel Bilos tuvo su primera oportunidad para integrar el equipo titular durante el Apertura 2006.

En 2007 ganó la Copa Libertadores siendo titular en el equipo. Uno de sus goles más importantes en el club xeneize lo convirtió en la Copa Mundial de Clubes 2007 en la semifinal, contra el campeón africano Étoile Sportive du Sahel, de Túnez.

El tanto le dio el pase a su equipo a la final contra el Milán italiano, campeón de Europa de ese año, club contra el cual su equipo sería derrotado en una final donde se destacó su participación en la cancha. Cardozo fue elegido como la segunda mejor revelación del torneo, detrás de Amine Chermiti.

El 28 de diciembre de 2009 Neri fue traspasado al Monterrey de la Liga MX. Formó parte del plantel de los Rayados que se consagró tricampeón de la Concacaf Liga de Campeones (2011, 2012 y 2013), disputando tres Copas Mundiales de Clubes con el Monterrey.

Es reconocido por la prensa internacional como el "Capitán América" debido a que es el único jugador que ha ganado todas las competencias a nivel club del continente americano (Copa Libertadores, Copa Sudamericana, Recopa Sudamericana y Concacaf Liga de Campeones).

Tras quedar libre en Monterrey, el viernes 5 de enero de 2018 firmó con Racing Club de Avellaneda por dos años y medio, con opción a uno más.

Con la Selección de Argentina participó en el Campeonato Sudamericano Sub-17 de 2003 y ese mismo año en la Copa Mundial en Finlandia, donde Argentina ocupó el tercer lugar.

Además participó en la Copa Mundial Sub-20 de 2003 en Emiratos Árabes. Luego ganó la Copa Mundial Sub-20 de 2005 que se disputó en Países Bajos, aportando un gol para su selección.

Solicitamos a los Venados, por conducto de su departamento de Medios, gestionar una entrevista con su refuerzo argentino nacionalizado mexicano.

De entrada, nos señalaron que Neri no acostumbra a dar entrevistas por una situación personal, derivado de un padecimiento físico que por muchos años hizo que dejara de hablar con los medios.

Neri se incomoda al hablar por el problema personal que se llama rinolalia, definido en sitios médicos como “alteración del resonador nasal como consecuencia de la comunicación continua entre la cavidad bucal y nasal por insuficiencia velar, fisura submucosa o parálisis del velo. Rinolalia cerrada o hiporrinolalia: Disminución de la resonancia vocal”.

Varios portales de fútbol hablan de esa circunstancia especial que vive Neri. En el programa “¿Cómo te va, Benedetto”?, de Radio Del Plata, habló de ese asunto en junio pasado, a poco de volver a México para enrolarse con los Venados:

“Me callé toda la vida, en algún momento tenía que empezar a hablar más. Antes no me gustaba hacerlo por el problema que tengo al hablar, pero con el tiempo me fui acostumbrando”.