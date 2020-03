Newton se va con todo en contra de Carolina

Cam asegura que las Panteras no le dieron opciones

Mientras las Panteras de Carolina dicen haber dado permiso a Cam Newton de buscar un canje, el quarterback respondió que se vio forzado a la situación.

Luego de que el equipo publicara el anuncio en redes sociales, Newton respondió a una publicación en Instagram, diciendo: “Paren con esos juegos de palabras. Nunca lo pedí. No hay cómo librar ésta. Amo a los ‘Panthers’ hasta la muerte y siempre los amaré. Por favor, no intenten jugar conmigo o manipular la narrativa y actuar como si yo hubiera querido esto. Ustedes me forzaron a esto. Amor”.

La polémica entre Cam y las Panteras llegó poco antes de que se diera a conocer la llegada de Teddy Bridgewater a Carolina.

Las Panteras se hicieron de los servicios del egresado de Louisville, quien pasó las últimas dos campañas siendo el suplente de Drew Brees, en Nueva Orleans.

