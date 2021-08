Neymar desata la crítica y las burlas por estar "gordo"

En redes sociales las fotos del brasileño han generado comentarios negativos e incluso comparaciones.

IBIZA.— Neymar se encuentra disfrutando de sus vacaciones en las playas de Ibiza y de todo lo que con lleva este tiempo de relax, pues recientemente fue captado en un yate en compañía de sus amigos, pero a muchos asombró verlo en pésima condición física.

El cuerpo que luce en las fotografías demuestra que se ha mantenido alejado del ejercicio y la alimentación saludable.

Estás imágenes también fueron objeto de comparaciones, ya que recientemente jugadores de élite como Lionel Messi y Cristiano Ronaldo también estuvieron de vacaciones, pero a diferencia del brasileño ellos dejaron ver que el no estar en actividad futbolística no es motivo para no mantener un cuerpo trabajado.

Incluso Messi presumió la intensa rutina de ejercicio que él y su esposa Antonella Roccuzzo realizaron en vacaciones.

¿Podrá tener un buen rendimiento a su regreso?

Neymar se encuentra en los últimos días de vacaciones, pues está próximo a unirse a los entrenamientos del PSG en los que se preparan para el inicio de la Ligue One.

Sin embargo, muchos cuestionan si con ello podrá recuperar su figura y habilidad, ya que las fotos del jugador en una fiesta privada en un yate muestran lo bastante descuidado que está.

Cabe destacar que el delantero del París Saint-Germain se fue de vacaciones después de perder la final de la Copa América, el pasado 10 de julio cuando la Selección de Argentina se coronó. Tras esta derrota Neymar lleva casi un mes sin entrenar y esto claramente se ha podido notar.

Objeto de comparaciones

En redes sociales, internautas también lo han comparado con Ronaldinho y Ronaldo, dos de sus compatriotas que en la recta final de su carreta también lucieron con sobrepeso. Es por ello que aficionados del brasileño han emitido su preocupación, pues no quieren un final "triste" para él y por ello aseguran que todavía tiene oportunidad de volver a ponerse en forma.

