Neymar se "transformó" en Shakira y confirmó que las caderas no mienten

Gracias a una aplicación, el brasileño supo por unos minutos como se vería si fuera Shakira

PARÍS.— Momentos antes de disputar el partido ante el Atalanta, Neymar quiso sacar una sonrisa a sus 140 mil seguidores y lo hizo al estilo de Shakira.

A través de sus historias de Instagram, el jugador del París Saint Germain compartió un vídeo en donde usó una aplicación para meterse en la piel de la cantante colombiana, y no solo hizo uso de su belleza, también bailó al ritmo del tema "Whenever, Whenever".

Neymar de Shakira, tudo pra mim pic.twitter.com/myo8fotceo — mari 🍷 (@kccnjr) August 10, 2020

El clip se hizo viral en redes sociales, y mientras algunos tomaron con gracia la broma del brasileño; otros criticaron el hecho de que no esté en concentración momentos antes del partido decisivo de su equipo.

El futbolista brasileño, quien todavía es parte del París Saint-Germain, llegó a semifinales de la Champions League de Europa tras vencer 2-1 al Atalanta italiano.

