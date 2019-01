Despiden a productor de televisión por llamar tramposo a Tom Brady

CIUDAD DE MÉXICO (EL UNIVERSAL).- Queda claro que no todos están contentos de ver a Tom Brady en su noveno Super Bowl.

Durante un noticiero vespertino de un canal asociado de la CBS se transmitió una imagen en la que a Tom Brady, en lugar de identificarlo como quarterback de Nueva Inglaterra, apareció en el cintillo como “Tramposo conocido.”

A los altos mandos de la CBS de Pittsburgh no les pareció gracioso el gráfico y despidieron al productor Michael Telek.

Gracias a la crítica de Telek se abrió una página de donaciones para que el gracioso productor pueda sobrevivir luego de que tuiteó que acaba de comprar una casa.

Sin embargo, aclaró que el dinero que se recabe lo donará a una fundación en nombre de “Un tramposo conocido“, no es cierto –espero que no me corran— sino de Tom Brady.

Hi there, I got fired for this joke. I just bought a house so that is putting a pinch on things. Once I land a job there will be a GOAT Giveaway where I will donate the money to charity in Tom Brady's name.https://t.co/KzXhpbuOpF

— Michael Telek (@mktelek) January 30, 2019