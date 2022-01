Retorna una vieja rivalidad en la NFL

Roethlisberger no ve oportunidad ante los Jefes

Kyle Shanahan era un adolescente que observaba desde la banca en el momento en que la rivalidad entre los Vaqueros de Dallas y los 49’s de San Francisco llegó a su clímax con tres duelos consecutivos por el título de la Conferencia Nacional.

Ahora, Shanahan tiene el papel principal en el retorno de una de las grandes rivalidades de la NFL, como entrenador de los 49’s y no como el hijo del coordinador ofensivo. San Francisco visitará a Dallas el domingo en el duelo de comodín.

“Creo que es genial, pues aquello fue una buena parte de mi niñez”, reconoció Shanahan. “Estaba en séptimo, octavo, noveno grado en 1992, 93, 94, cada año. Creía que éramos el mejor equipo en la liga”.

La historia de los 49’s y Vaqueros en la postemporada es muy rica, desde los duelos consecutivos por el título de Conferencia Nacional en la década de 1970, hasta “La Atrapada” icónica en la temporada de 1981 y la dura rivalidad de los novena cuando los Vaqueros se llevaron los dos primeros enfrentamientos en su camino a los títulos de Super Bowl y los 49’s se llevaron el tercero.

Será la octava ocasión que las franquicias se enfrenten en los playoffs y la primera desde 1998. Así, están empatadas para la segunda mayor cantidad de duelos en la era del Super Bowl, sólo detrás de los nueve entre los Carneros y los Vaqueros.

Equipo de época

Los equipos se enfrentaron en los primeros tres años tras la fusión de las ligas y los Vaqueros superaron a los 49’s en el duelo por título de Conferencia en 1970 y 71. Consiguieron otro triunfo al año siguiente para ganarse el mote de: “America’s Team”.

La atrapada

Los 49’s decayeron tras esa racha de tres temporadas, pero obtuvieron su revancha con una remontada al final del partido e iniciaron su propia dinastía en el duelo por el campeonato de la Nacional en 1981.

“El inicio de la dinastía”, reconoció el ex expresidente de los 49’s Carmen Policy.

Sanos ante los Jefes

Los Aacereros de Pittsburgh estarían saludables casi al 100% cuando viajen a Kansas City para enfrentar el domingo a los Jefes, campeones del Oeste de la Conferencia Americana, en la ronda de comodines de los playoffs.

Mike Tomlin, entrenador en jefe de los Acereros, dijo ayer que el corredor Najee Harris, el cornerback Arthur Maulet, el tackle izquierdo Dan Moore Jr. y el linebacker Robert Spillane podrían estar disponibles para que Pittsburgh (9-7-1), el séptimo en la clasificación a playoffs, trate de sorprender a Kansas City (12-5), segundo de la AFC.

“Esa es una alegría, para ser honesto... Es un buen problema a tener cuando cuentas con un muchacho que está conectado de esa forma”, dijo el estratega.

“Sin oportunidad”

Ben Roethlisberger sabe que su equipo probablemente no debe estar ahí. Aun así, el pasador de 39 años de edad sabe por experiencia que cosas locas pueden suceder una vez que un equipo se mete a los playoffs, sin importar cómo suceda.

“Yo asumiría, como grupo, entiendes que probablemente no debamos estar aquí. Probablemente no somos un muy buen equipo de fútbol americano. De los 14 equipos que están dentro, pienso que probablemente somos el 14. Probablemente seamos desfavorecidos por 20 puntos, y vamos contra el mejor equipo. Sé que no son el primer equipo en la siembra, obviamente, pero son el equipo que ha ganado la AFC en el último par de años, probablemente el mejor equipo de la liga. “No tenemos oportunidad, así que, vamos allí a jugar y divertirnos”.

Los Acereros no han ganado un partido de playoffs desde la victoria sobre Kansas City en el estadio Arrowhead en la ronda divisional de hace cinco años. Fueron sorprendidos en casa por Jacksonville en 2017 y Cleveland la temporada pasada.-AP Y EFE