Super Bowl LV: los Chiefs de Kansas City anuncian dos bajas por Covid-19

CIUDAD DE MÉXICO.- El Covid-19 llegó al Super Bowl LV, en el arranque de actividades en la semana del gran juego de la NFL.

De acuerdo con Adam Schfter, son dos jugadores de los Chiefs de Kansas City, el receptor Demarcus Robinson y el centro Daniel Kilgore, quienes fueron separados a la lista de reserva por el coronavirus.

