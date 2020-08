Suspenden entrenamientos

Los equipos se unen a protestas contra el racismo

Los Jets de New York, los Empacadores de Green Bay, los Potros de Indianápolis, los Titanes de Tennessee y los Cardenales de Arizona están entre los equipos de la NFL que no entrenaron ayer en respuesta al tiroteo policiaco en contra de Jacob Blake, en Wisconsin.

Los Vaqueros de Dallas sí entrenaron ayer, pero el head coach Mike McCarthy dijo que conversaciones con los jugadores continuarán, respecto a lo que deben hacer.

“Tengo que ser honesto, es difícil sentarse aquí y pensar en tener que hablar de fútbol americano hoy, especialmente con lo que sucede alrededor de nuestro país”, dijo McCarthy, cuya familia vive en Green Bay, Wisconsin. “He pasado la tarde, anoche, escuchando y observando, todo lo que sucede en la NBA, la WNBA, la MLB y a lo largo de nuestra liga. Son tiempos sin precedentes en nuestro país”, agregó.

“Pasé mucho tiempo anoche en el teléfono en el último par de días. Teniendo amigos y familia allá (en Wisconsin). Estos tiempos no tienen precedentes. Las cosas necesitan cambiar. Crecí en un hogar de seguridad pública, pero vaya, simplemente no entiendo por qué sigue sucediendo y estoy como todos los demás. No tengo las respuestas, pero las cosas necesitan cambiar”.

Los Santos de New Orleans entrenaron ayer, pero el esquinero Janoris Jenkins acudió a redes sociales el miércoles por la noche, publicando una cita de Muhammad Ali junto a su casco, que llevaba una etiqueta con el nombre “Jacob Blake” al frente.

Todos los jugadores de los Santos llevaban el nombre de Blake sobre el casco durante la práctica de ayer.

“Simplemente es algo que se decidió anoche para honrarlo”, dijo el head coach de los Santos, Sean Payton. “Es algo que sentimos podía ser apropiado, y creo que ellos lo aceptaron.

“Pienso que parte de ser coach es enseñarles que tienen voz —una muy poderosa— y ciertamente entendiendo y respetando la voz de todos. Así que colectivamente, como equipo, se pueden hacer muchas cosas para alentar un cambio y ser parte del cambio. Así que eso es parte del elemento de enseñanza que hacemos como coaches. Nunca realmente cambia, más allá del nivel, sea Pop Warner, preparatoria, universidad o la NFL. Es más que sólo fútbol americano”.

El coach de los Leones de Detroit, Matt Patricia, dijo que él y sus asistentes revisan todos los días para saber cómo se sienten sus jugadores cuando tiene que ver con entrenar o no, y discutir los puntos que potencialmente puede haber.

“Si existe alguna posibilidad de que podamos hacer que todos paren y piensen por un minuto, es realmente grandioso”, dijo Patricia. “Y creo que tenemos una frase muy simple, que simplemente es escuchar. Y ahora, es lo que queremos que todos hagan, que escuchen. Entendemos que no es un arrancón, no es una carrera. Es una maratón, y es algo que debemos seguir haciendo un buen trabajo, teniendo esta conversación”.

Los Cuervos de Baltimore decidieron entrenar, pero dijeron que se reunirían “para discutir en un plan hacia esfuerzos continuos de reforma de justicia social”, después de la práctica.

El head coach de los Halcones de Atlanta, Dan Quinn, dijo que hablaría con algunos jugadores, incluyendo el comité de justicia social del equipo, tras la práctica de ayer.