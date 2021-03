Ni en Primera División se alcanza a cubrir gastos básicos: Balbina Treviño

Balbina Treviño, exportera de Rayadas de Monterrey y Necaxa, utilizó su cuenta en Twitter para exponer la desigualdad salarial que aún persiste incluso en la Primera División de la Liga MX Femenil.

La futbolista compartió el mensaje de una compañera, a la que no identificó, quien le pide prestado dinero para poder cubrir con los gastos de la luz y agua, debido a que se quedó sin dinero por pagar la renta del lugar donde vive.

“Hola Balbi buenas tardes, quería pedirte un favor, cuenta que pague renta y así me quede sin dinero y me faltó para pagar agua y luz. Y quería ver si podría ayudarme por favor, es que se me fue el dinero. Porque como me voy sola a mis terapias, el Uber pues me sale muy caro y voy dos veces al club. Quería ver si podías ayudarme”, se lee en el mensaje compartido por la guardameta.