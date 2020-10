Nico ve a “Checo” con posibilidad

El alemán espera que Pérez consiga equipo para 2021

Nico Hulkenberg no cree que el piloto mexicano Sergio “Checo” Pérez se quede sin asiento de Fórmula Uno en 2021, incluso cree que su mala fortuna de ser bajado de Racing Point se puede convertir en buena suerte.

En entrevista con ESPN, el piloto alemán elogió al que fuera su coequipero en Force India.

“Él es uno de los pilotos que debe estar en la parrilla. Hizo una carrera épica en Portugal, un súper trabajo, no estoy preocupado por él ni que no tenga un asiento (en 2021)”, dijo el joven de 31 años que este año ha tenido que suplir en carreras tanto a Pérez como a su compañero de equipo en Racing Point, Lance Stroll, ambos por dar positivo a Covid-19.

Sin hacer mención expresa de los rumores sobre la posible incorporación de Pérez al equipo Red Bull, comentó que la infortuna del tapatío de ser cortado por Racing Point se le puede convertir en un golpe de suerte.

“(Fórmula 1) Es un deporte muy caro, hay muchas cuestiones comerciales, grandes fábricas y decisiones de equipo. Eso no es nuevo realmente. Por supuesto que esto fue desafortunado para “Checo”, pero también puede ser afortunado, aún no lo sabemos, depende de dónde termine, supongo”, señaló entre risas.

Sobre su situación como piloto que tuvo que parar en 2020 cuando Renault decidió darle su lugar al francés Esteban Ocon, se mostró tranquilo y a la espera de alguna oportunidad, pero reconoció que haber estado en tres Grandes Premios como sustituto le ha traído atención positiva de los medios, pero todavía ninguna oferta de un equipo de Fórmula 1.

“Nadie me ha puesto un contrato enfrente”, agregó Hulkenberg, quien también ha sido mencionado como candidato a suplir a Alex Albon en Red Bull ya que el tailandés no ha dado los resultados esperados como coequipero de Max Verstappen, “eso no está en mis manos ahora, ya veremos”.

Que Pérez llegara a Red Bull podría ser algo significante para el mexicano, el equipo no le da alas a cualquier piloto, al menos que haya sido formado en su programa de desarrollo para aspirar a subirte a un monoplaza de su propiedad, ya sea del equipo principal o del segundo llamado ahora Alpha Tauri.

Red Bull tiene un piloto “demasiado” bueno para el resto: Max Verstappen. Y se dice demasiado, no porque sea un problema para el equipo, pero sí es un problema para sus coequiperos.

Desde que Daniel Ricciardo emigró, Helmut Marko y Christian Horner probaron a Pierre Gasly y Alexander Albon como mancuerna para “Mad Max” pero ambos han sido destrozados por el joven holandés.

Gasly encontró paz y refugio en Alpha Tauri, pero Albon se “sacó la rifa del tigre” y cada Gran Premio sale avergonzado por las palizas que le propina Verstappen. Nada más en Portugal, Albon fue lapeado por su coequipero.

Este asunto ya hizo que tanto Marko como Horner hablen públicamente de estar evaluando si Albon debe seguir en el equipo o si deben explorar la posibilidad de traer a un volante que realmente siga el paso de Max. Los nombres solo se reducen a Nico Hulkenberg y Sergio Pérez.