Nicolás Castillo, comprometido con las Águilas

El delantero chileno Nicolás Castillo aceptó que es consciente que para ser titular con el América debe trabajar para ganarse un sitio, por lo que descartó tener asegurada la titularidad.

“Vengo motivado, conozco al equipo, sé lo que representa, vengo a eso, vengo a demostrar en cada partido, aunque nadie tiene ganada la titularidad, a eso vengo”, dijo el jugador chileno.

Descartó que sea un retroceso el jugar en México, luego de defender los colores del Benfica de Portugal, equipo en el que aceptó no estuvo al nivel.

“Soy muy exigente, autocrítico, creo que no estuve a la altura; dicen que vine a un retroceso, no lo creo, venir acá es muy importante. En Benfica no tuve opción de jugar, había otros jugadores, cambiaron cuerpo técnico, en cuanto me llamaron de acá no lo dudé, se complicó un poco, pero de último momento se logró”, declaró el ariete andino.— EFE