Niegan oreja de peso a “El Galo”

André Lagravere, única vuelta al ruedo de la tarde

El yucateco André Lagrave “El Galo” confirmó su alternativa ayer en la Plaza de Toros México demostrando una buena técnica y expresión artística, que lo llevaron a dar una vuelta al ruedo y presenciar una fuerte petición de oreja en su segundo astado, la cual fue negada por el juez.

El cartel se completó con el francés Sebastián Castella, el español Paco Ureña y Octavio García “El Payo” con ocho astados de la ganadería de “Xajay”.

André Lagravere abrió plaza con “Capitán” de 519 kilos destacando un quite por chicuelinas y con una buena actuación en el tercio de banderillas. Aunque con la muleta mostró temple y sensibilidad, un pinchazo tendido le quitó la oportunidad de llevarse un trofeo y escuchó el primer aviso.

El yucateco confirmó su alternativa de manos del francés Sebastián Castella, quien también es padrino de alternativa de su hermano Michelito Lagravere.

Con el cierraplaza de nombre “Compañero” y con 470 kilos salió con firmeza y realizó unas chicuelinas antiguas, también intentó la poncina y con las banderillas recibió una fuerte ovación. “El Galo” no dejo duda de su frescura en el ruedo y las ganas por hacer historia en la dinastía Lagravere pero una estocada tendida hizo que “Compañero” tardará en caer, lo cual fue motivo suficiente para que el juez lo prive de la oreja.

Castella tuvo sus mejores momentos con el primero de su lote, mostrando valentía con pases naturales ante un ejemplar exigente pero dejando ir una oreja al no tener contundencia con la espada. Para el segundo, no tuvo opciones y tanto el como el astado se fueron en silencio. Paco Ureña no tuvo opciones con ninguno de sus astados, pero se mostró muy voluntarioso y por encima de “Gotita de miel” con lo que saludó al tercio.

Octavio García “El Payo” ofreció una emotiva faena con “Planeador” que se mostró noble y permitió instantes de calidad; sin embargo, al fallar con la espada le tocó escuchar el primer aviso. Para su segundo turno, se fue en silencio ante un toro de poco juego.—Gloria Montero Leal

Ficha técnica

Sebastián Castella: Al tercio y silencio

Paco Ureña: Silencio y dos avisos, al tercio

Octavio García “El Payo”: Aviso, al tercio y silencio.

Andre Lagravere “El Galo”: Aviso, silencio y vuelta al ruedo

