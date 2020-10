Ninguna duda con su técnico

El Madrid, por sus primeros puntos en la Champions

Después de caer ante el Shakhtar Donetsk en el primer partido de la Liga de Campeones de Europa, el Real Madrid buscará sus primeros puntos ante el Borussia Monchengladbach, en la segunda fecha.

Después de una importante victoria en el Clásico ante el Barcelona, las dudas que existían acerca de Zinedine Zidane al frente del equipo están por desaparecer, aunque Toni Kroos, mediocampista merengue, dice que nunca ha dudado de él.

“Sabemos la importancia que tiene el encuentro tras la derrota del primer partido. Tenemos presión para ganar. Es nada más y nada menos que una final para nosotros”, afirmó con rotundidad Kroos en rueda de prensa en el Borussia Park.

El centrocampista alemán respaldó la figura de su técnico. “Nosotros nunca hemos tenido dudas de Zidane. Perdemos y ganamos juntos. Por perder una vez no se puede decir que no estamos con él. Es lo fácil si algo va mal, pero no estamos así. Se vio el sábado”, defendió.

Analizando el cambio de imagen del Real Madrid de las derrotas ante Cádiz y Shakhtar al Clásico, Kroos descartó que se debiese a un factor motivacional a la hora de encarar los encuentros en función de la grandeza del rival al que se enfrentan.

“No es por motivación. Después de las derrotas hablamos entre nosotros y estaba claro que no era falta de motivación. A veces no sale y es así, sabemos que un clásico siempre es especial pero la última temporada se vio que la Liga se gana contra los equipos pequeños”, aseguró el alemán.

Reconoció Kroos que sienten “presión” por la situación que tienen en la Liga de Campeones y aceptó la crítica que recibieron tras dos malos resultados seguidos: “Si juegas para el Real Madrid es así. Tienes que aceptar que si pierdes un partido hay crítica, es normal. Es mayor que en otros clubes, pero lo importante es cómo reaccionas”.

Suárez, en duda

Luis Suárez podría estar fuera del partido de hoy entre el Atlético de Madrid y el Salzburgo, por una lesión.

Al contrario, el mexicano Héctor Herrera tiene buenas posibilidades de volver a ser titular con los colchoneros.

No lo aclaró Diego Simeone, su entrenador, en la rueda de prensa de ayer.

“Irá en la lista de convocados. Con el doctor entendíamos que era mejor hacer un trabajo aparte del grupo y en consecuencia de lo que veamos mañana empezará el partido o esperará en el banco”, expuso el técnico argentino.

No están disponibles para el encuentro Saúl Ñíguez, que tampoco entrenó a la par de todos; Diego Costa y Yannick Carrasco, por lesiones musculares; y Sime Vrsaljko.— EFE