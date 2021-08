Niño invade la cancha en un juego de la MLS (vídeo)

El pequeño y su madre se convirtieron en viral, pues mientras el niño causó ternura, la mamá desató la admiración.

EE.UU.— Un "aficionado" volvió a robarse los reflectores tras invadir el campo en un juego de la MLS. Sin embargo en esta ocasión el "intruso" se trató de un niño de dos años que causó ternura al ser captado corriendo en el terreno de fútbol mientras Cincinnati FC y Orlando City se disputaban la victoria.

A young pitch invader was quickly scooped up by their own personal security detail without incident. #FCCincy #mls pic.twitter.com/gK2bzgNdas