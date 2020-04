No al tenis sin aficionados

Simona Halep pide prioridad para los Masters

La tenista rumana Simona Halep externó sus opinión respecto a cómo funcionaría el deporte blanco sin aficionados, algo que ve muy poco probable debido a que carecería de ambiente.

“No creo que el tenis sin aficionados funcione, el ambiente es lo que lo convierte en un deporte único. Amamos este deporte por la pasión que ponen los espectadores en los partidos y sin ellos el tenis sería un deporte totalmente diferente a lo que hemos visto en todo este tiempo”, comentó.

A su vez, la número dos del ranking de la Asociación Femenil de Tenis (WTA), consideró que aún hay posibilidades de volver a la actividad en 2020 y en caso de que esto se logre, se le debería dar prioridad a los Grand Slams.

“Septiembre está aún lejos y creo que aún tenemos algunas opciones de poder volver a jugar, el tiempo dirá. Pero cuando todo sea seguro y podamos viajar al cien por ciento, creo que los Grand Slams deberían ser la gran prioridad”, concluyó.

Extraña su trabajo

El tenista griego Stefanos Tsitsipas admitió echar de menos su trabajo, pero asegura que si tuviera que dejarlo, tiene diferentes planes para poder subsistir.

“Nunca en mi vida he dependido siempre del tenis. Obviamente es mi trabajo y en lo que más tiempo invierto, pero siempre he tenido un plan b y un plan c”, aseguró luego de no poder estar en actividad debido a la emergencia santitaria.

Respecto de cómo vive el confinamiento durante la pandemia, uno de los tenistas jóvenes más promisorios comenta que se dedica a estudiar idiomas, mejorar en la cocina y realizar actividades que usualmente no puede debido a los torneos donde participa.

“Estoy intentando ocupar mi cerebro con otras cosas, como aprender nuevos idiomas o mejorar un poco más en la cocina con algunas recetas que puedo ver en internet. Afortunadamente en la Academia de Tenis de Patrick Mouratoglou tenemos un área protegida con un gran bosque donde puedes caminar de vez en cuando y puedes despejarte por la naturaleza” concluyó.

Por su parte, el italiano Andreas Seppi aceptó lo difícil que resulta la cuarentena por la pandemia, ya que desconocer cuándo se reanudarán las rutinas resulta aterrador, sobre todo porque acaba de convertirse en padre a finales de febrero.

El italiano está consciente de la magnitud de la situación que atraviesa el mundo por el brote de Covid-199, sobre todo en su país, del que está al pendiente desde su residencia en Colorado, Estados Unidos.

“Creo que es malo en todas partes. Creo que Italia fue realmente golpeada al principio, por lo que todo se centró en Italia. Ahora, otros lugares están en una posición peor y el problema es que nadie sabe cuánto durará esto y cuándo volveremos a las rutinas normales”, contó.

Síguenos en Google Noticias