''No competí yo'': Ana Gabriela Guevara por falta de medallas en Tokio

CIUDAD DE MÉXICO.- Tal parece que Ana Gabriela Guevara "borró cassette" y no recuerda la vez que, después del triunfo de Alejandra Valencia y Luis Álvarez en los Juegos Olímpicos de Tokio; auguró que México obtendría por lo menos 10 medallas.

Al retomar sus labores en la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade); la titular se retracta y afirma que no puede prometer metales, porque ella no es quien compite.

"No competí yo y no puedo garantizar los metales dentro del escenario deportivo, pero fueron muchos cuartos lugares que —de haber sido medallas— no solamente hubiéramos llegado a las 10"