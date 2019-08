“No creo que vaya afectar” confía el atleta que “salió del closet” en Panamericanos

El mexicano Jorge Luis Martínez consiguió la medalla de bronce en el patinaje de velocidad 300 metros contrarreloj.- Foto: Notimex El atleta festejo la medalla con una bandera del orgullo LGBTT El mexicano Jorge Luis Martínez confía en que no le cerraran las puertas.- Foto: Notimex ❮ ❯

LIMA, Perú (EL UNIVERSAL).- Lo que Jorge Luis Martínez quería al revelar que es gay no era atención, ni provocar sentimientos de aprecio u odio, simplemente: “Se tenía que poner el tema sobre la mesa.”

Doble medallista panamericano, bronce en 300 metros contra reloj y plata en 500 metros velocidad, se dice más que orgulloso por romper estigmas y barreras.

Jorge Luis Martínez nacido en Sonora y avecindado en Guadalajara sabía lo que venía, sabía la atención que iba a causar el “salir del clóset“, primero en una revista y después a los ojos de todos en Lima, al celebrar su medalla de bronce en Panamericanos con la bandera de México y la multicolor del orgullo gay. “Pero las reacciones han sido positivas“, asegura.

“Estaba preparado para enfrentarlas todas, más lo que he encontrado ha sido apoyo”.

A los 12 años de edad, su madre lo sacó de las calles para meterlo a entrenar patinaje de manera formal. “Así comenzó todo esto”, relata.

Jorge no necesita atención extrema. En 2016 fue campeón del mundo en 100 carriles y desde 2013 no sale del top 10 del mundo. Es doble medallista en panamericanos y también medallista centroamericano.

Cuestionado acerca de si piensa que su carrera podría irse para abajo luego de revelar que es gay, asegura que no. “Para nada. No creo que vaya a afectar. En todo caso será noticia. Me siento contento con lo que hice”.

Para Jorge Luis Martínez se trató de un momento de “crecimiento personal. No me he enfrentado a discriminaciones en el deporte y espero no pase de ahora en adelante, porque somos personas normales”, enfatiza.